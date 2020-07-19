Тренер «ПСЖ» Лев может возглавить «Хоффенхайм»

Ассистент главного тренера «ПСЖ» Жолт Лев может возглавить «Хоффенхайм», утверждает Bild. 41-летний венгр входит в тренерский штаб Томаса Тухеля с 2018 года. Также в его тренерской карьере была работа на разных должностях в «Зальцбурге» и «Лейпциге».

Лев в качестве футболиста защищал цвета «Хоффенхайма» с 2006 по 2008 год. Он помог команде сперва пробиться из региональной лиги во вторую бундеслигу, а на следующий сезон — и в бундеслигу 1. Сыграв 1 матч в первой бундеслиге, Лев перешел в «Майнц», где и завершил карьеру игрока в 2011 году.

Предыдущий главный тренер «Хоффенхайма» Альфред Шредер был уволен за четыре тура до конца сезона из-за разногласий с руководством по поводу дальнейшего развития клуба. В оставшихся играх сезона командой руководил исполняющий обязанности Маттиас Кальтенбах.

Помимо Лева, кандидатом на пост главного тренера считается рулевой «Баварии-2» Себастьян Хенесс.