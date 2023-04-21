Тренер Барри из «Челси» присоединился к штабу Тухеля в «Баварии»
Тренер Энтони Барри перешел из «Челси» в «Баварию».
Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, Барри стал помощником главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля.
Ранее информировалось, что «Челси» получит около 1,2 миллионов евро за переход 36-летнего специалиста.
Напомним, Барри занимал должность помощника главного тренера в «Челси» с лета 2020 года. Он пришел в клуб при Фрэнке Лэмпарде, а затем продолжил работу с Тухелем и Грэмом Поттером. Кроме того, он входил в тренерский штаб «Уигана», сборной Ирландии и сборной Бельгии.
Источник: ФК «Бавария»
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|
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|
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|36
|
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|28
|7
|11
|10
|37-46
|32
|
12
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|28
|9
|5
|14
|43-54
|32
|
13
|Хоффенхайм
|28
|8
|5
|15
|38-47
|29
|
14
|Аугсбург
|28
|8
|5
|15
|37-53
|29
|
15
|Бохум
|28
|8
|3
|17
|31-61
|27
|
16
|Штутгарт
|28
|5
|9
|14
|35-50
|24
|
17
|Шальке
|28
|5
|9
|14
|26-52
|24
|
18
|Герта
|28
|5
|7
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|33-55
|22
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|21.04
|21:30
|
Аугсбург – Штутгарт
|- : -
|22.04
|16:30
|
Бохум – Вольфсбург
|- : -
|22.04
|16:30
|
Герта – Вердер
|- : -
|22.04
|16:30
|
Хоффенхайм – Кельн
|- : -
|22.04
|16:30
|
Майнц – Бавария
|- : -
|22.04
|19:30
|
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|23.04
|16:30
|
Фрайбург – Шальке
|- : -
|23.04
|18:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|23.04
|20:30
|
Боруссия М – Унион Б
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|13
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|13
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|11
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|24
|1
|6
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|25
|1
|6
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
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|1
|5
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