Тухель не считает, что «Бавария» в кризисе после вылета из Лиги чемпионов

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель не считает, что мюнхенцы находятся в игровом кризисе после вылета из Лиги чемпионов и Кубка Германии.

«Я прекрасно понимаю, что три года без полуфинала в Кубке Германии — это недостаточно. Но команда три года подряд играет в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это не кризис. Нам не нужно все ставить под сомнение. Многие большие клубы не вышли в четвертьфинал. Мы по-прежнему амбициозны и всегда хотим большего. Мы все еще первые в Бундеслиге. Я бы не сказал, что у нас кризис», — приводит слова Тухеля Bayern&Germany.

«Бавария» по сумме двух встреч проиграла «Манчестер Сити» (1:4) в 1/4 финала ЛЧ и вылетела из турнира. Мюнхенский клуб завершил выступление в Кубке Германии, проиграв «Фрайбургу» со счетом 1:2 в четвертьфинале.

24 марта «Бавария» объявила об уходе Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера команды. Его сменил Тухель, который подписал с клубом контракт до лета 2025 года.