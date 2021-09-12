Джесси Марш предположил, что «Бавария» сейчас слишком сильна для «Лейпцига»
Главный тренер «Лейпцига» Джесси Марш рассказал, почему его команда уступила «Баварии» (1:4) в четвертом туре бундеслиги.
«Бавария» имеет класс, — цитирует специалиста официальный сайт «Баварии». — Они показали это сегодня, особенно в последней трети игры. Мы выступали неплохо и показали свой максимум. Болельщики видели, что мы отдали все силы.
Мы играли смело, и если бы повезло, игра могла сложиться иначе. В общем, это наш стиль игры: качество и мощь. Возможно, «Бавария» сейчас для нас слишком сильный соперник. У нас молодая команда. Я не разочарован. Мы должны учиться».
В составе победителей отличились Роберт Левандовски, Джамал Мусиала, Лерой Сане и Эрик-Максим Шупо-Мотинг.
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