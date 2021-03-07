Терзич прокомментировал поражение «Боруссии» в матче с «Баварией»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился впечатлениями после матча 24-го тура чемпионата Германии против «Баварии» (2:4).

«Матч великолепно начался и очень плохо закончился, — цитирует Терзича официальный сайт «Баварии» 2 марта. — Между этим был период, в который «Бавария» оказывала большое давление. На 24-й минуте произошел переломный момент, когда мы должны были забить третий мяч. Позднее мы также могли увеличить преимущество. После давление «Баварии» стало очень сильным.

В нашу штрафную постоянно следовали подачи с флангов. Мы не могли этому противостоять и у нас не получалось мешать сопернику при приеме мяча. Нам пришлось много бегать за мячом, мы не смогли высвободиться из-под этого давления. В итоге давление стало слишком сильным, и мы едем домой с пустыми руками».

По ходу матча «Бавария» уступала со счетом 0:2. Хет-трик в составе победителей сделал Роберт Левандовски.