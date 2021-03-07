Флик о матче с «Боруссией»: «Бавария» совершила сенсационный камбэк»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу в матче 24-го тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии» (4:2).

«Я смотрю на позитивные моменты и на то, как команда вернулась в игру, — цитирует тренера официальный сайт «Баварии» 7 марта. — После 0:2 мы встряхнулись и стали активнее в единоборствах. Команда с каждой минутой прибавляла в качестве и уверенности в себе.

После первого гола вернулись спокойствие и доминирование. Мы прессинговали соперника на его половине поля и оказывали давление. Стоит отметить характер, менталитет и волю команды к победе. В итоге мы одержали заслуженную победу. Это был сенсационный камбэк. Огромный комплимент команде».

По ходу матча «Бавария» уступала со счетом 0:2. Хет-трик в составе победителей сделал Роберт Левандовски.