Тедеско дали время на исправление ситуации в "Шальке"

Руководство "Шальке" дало главному тренеру команды Доменико Тедеско время на исправление плачевной ситуации с турнирным положением. Как сообщает L’Equipe, новый спортивный директор "Шальке" Йохен Шнайдер не намерен отправлять в отставку 33-летнего специалиста, под руководством которого клуб крупно проиграл в двух последних турах бундеслиги и опустился на 14-е место.

Ожидается, что Тедеско позволят руководить командой в ближайших матчах с "Вердером", "Лейпцигом", а также в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Первый матч "Шальке" проиграл со счетом 2:3. После этих трех матчей будет принято решение о будущем Тедеско.