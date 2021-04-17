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Сумма отступных за Андре Силву составляет 40 миллионов евро

10:14
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К нападающему «Айнтрахту» Андре Силве проявляют интерес несколько клубов АПЛ. Сумма отступных за 25-летнего форварда составляет 40 миллионов евро, сообщает Bild.

В нынешнем сезоне Андре Силва забил 23 гола в 26 матчах бундеслиги. Его контракт с «Айнтрахтом» рассчитан до конца июня 2023 года.

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