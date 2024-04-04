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Сегодня, 19:56

Станишича — о решении Алонсо остаться в «Байере»: «Меня это не радует»

Виктория Кравченко
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Защитник «Байера» Йосип Станишич, арендованный у «Баварии», прокомментировал решение Хаби Алонсо не покидать пост главного тренера.

«Что ж, я рад, раз он счастлив здесь в «Байере». Но меня это не радует, конечно же. Я бы хотел другого исхода, но мы имеем то, что имеем», — цитирует Станишича AS.

В этом сезоне 24-летний футболист провел 16 матчей в бундеслиге, забив 1 гол.

42-летний Алонсо возглавляет «Байер» с октября 2022 года. Контракт испанца с немецким клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

ФК Байер
Хаби Алонсо
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«Байер» разгромил «Фортуну» и вышел в финал Кубка Германии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 27 23 4 0 68-19 73
2
 Бавария 27 19 3 5 78-33 60
3
 Штутгарт 27 18 3 6 63-34 57
4
 Боруссия Д 27 15 8 4 55-32 53
5
 РБ Лейпциг 27 15 5 7 60-32 50
6
 Айнтрахт Ф 27 10 11 6 42-35 41
7
 Аугсбург 27 9 9 9 44-43 36
8
 Фрайбург 27 10 6 11 39-48 36
9
 Хоффенхайм 27 9 6 12 45-52 33
10
 Вердер 27 8 6 13 35-43 30
11
 Хайденхайм 27 7 9 11 38-47 30
12
 Унион Б 27 8 5 14 25-42 29
13
 Боруссия М 27 6 10 11 46-53 28
14
 Вольфсбург 27 7 7 13 33-44 28
15
 Бохум 27 5 11 11 32-56 26
16
 Майнц 27 3 11 13 22-46 20
17
 Кельн 27 3 10 14 21-48 19
18
 Дармштадт 27 2 8 17 28-67 14
Результаты / календарь
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30 тур
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32 тур
33 тур
34 тур
5.04 21:30
Айнтрахт Ф – Вердер
 - : -
6.04 16:30
Кельн – Бохум
 - : -
6.04 16:30
Фрайбург – РБ Лейпциг
 - : -
6.04 16:30
Хайденхайм – Бавария
 - : -
6.04 16:30
Майнц – Дармштадт
 - : -
6.04 16:30
Унион Б – Байер
 - : -
6.04 19:30
Боруссия Д – Штутгарт
 - : -
7.04 16:30
Хоффенхайм – Аугсбург
 - : -
7.04 18:30
Вольфсбург – Боруссия М
 - : -
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 31
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 23
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 19
П
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 11
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 20 2 6
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 20 1 0
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