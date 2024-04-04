Станишича — о решении Алонсо остаться в «Байере»: «Меня это не радует»
Защитник «Байера» Йосип Станишич, арендованный у «Баварии», прокомментировал решение Хаби Алонсо не покидать пост главного тренера.
«Что ж, я рад, раз он счастлив здесь в «Байере». Но меня это не радует, конечно же. Я бы хотел другого исхода, но мы имеем то, что имеем», — цитирует Станишича AS.
В этом сезоне 24-летний футболист провел 16 матчей в бундеслиге, забив 1 гол.
42-летний Алонсо возглавляет «Байер» с октября 2022 года. Контракт испанца с немецким клубом рассчитан до конца июня 2026 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|27
|23
|4
|0
|68-19
|73
|
2
|Бавария
|27
|19
|3
|5
|78-33
|60
|
3
|Штутгарт
|27
|18
|3
|6
|63-34
|57
|
4
|Боруссия Д
|27
|15
|8
|4
|55-32
|53
|
5
|РБ Лейпциг
|27
|15
|5
|7
|60-32
|50
|
6
|Айнтрахт Ф
|27
|10
|11
|6
|42-35
|41
|
7
|Аугсбург
|27
|9
|9
|9
|44-43
|36
|
8
|Фрайбург
|27
|10
|6
|11
|39-48
|36
|
9
|Хоффенхайм
|27
|9
|6
|12
|45-52
|33
|
10
|Вердер
|27
|8
|6
|13
|35-43
|30
|
11
|Хайденхайм
|27
|7
|9
|11
|38-47
|30
|
12
|Унион Б
|27
|8
|5
|14
|25-42
|29
|
13
|Боруссия М
|27
|6
|10
|11
|46-53
|28
|
14
|Вольфсбург
|27
|7
|7
|13
|33-44
|28
|
15
|Бохум
|27
|5
|11
|11
|32-56
|26
|
16
|Майнц
|27
|3
|11
|13
|22-46
|20
|
17
|Кельн
|27
|3
|10
|14
|21-48
|19
|
18
|Дармштадт
|27
|2
|8
|17
|28-67
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.04
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Вердер
|- : -
|6.04
|16:30
|
Кельн – Бохум
|- : -
|6.04
|16:30
|
Фрайбург – РБ Лейпциг
|- : -
|6.04
|16:30
|
Хайденхайм – Бавария
|- : -
|6.04
|16:30
|
Майнц – Дармштадт
|- : -
|6.04
|16:30
|
Унион Б – Байер
|- : -
|6.04
|19:30
|
Боруссия Д – Штутгарт
|- : -
|7.04
|16:30
|
Хоффенхайм – Аугсбург
|- : -
|7.04
|18:30
|
Вольфсбург – Боруссия М
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|31
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|23
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|19
|П
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|11
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|23
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|20
|2
|6
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|20
|1
|0
Новости