Станишича — о решении Алонсо остаться в «Байере»: «Меня это не радует»

Защитник «Байера» Йосип Станишич, арендованный у «Баварии», прокомментировал решение Хаби Алонсо не покидать пост главного тренера.

«Что ж, я рад, раз он счастлив здесь в «Байере». Но меня это не радует, конечно же. Я бы хотел другого исхода, но мы имеем то, что имеем», — цитирует Станишича AS.

В этом сезоне 24-летний футболист провел 16 матчей в бундеслиге, забив 1 гол.

42-летний Алонсо возглавляет «Байер» с октября 2022 года. Контракт испанца с немецким клубом рассчитан до конца июня 2026 года.