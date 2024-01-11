«Лейпциг» объявил о продлении контракта с Клостерманном
Защитник «Лейпцига» Лукас Клостерманн продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
Новое соглашение 27-летнего немца рассчитано до 2028 года.
Клостерманн выступает за «Лейпциг» с 2014 года. В текущем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 8 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|16
|13
|3
|0
|46-12
|42
|
2
|Бавария
|15
|12
|2
|1
|49-15
|38
|
3
|Штутгарт
|16
|11
|1
|4
|37-19
|34
|
4
|РБ Лейпциг
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
5
|Боруссия Д
|16
|7
|6
|3
|30-25
|27
|
6
|Айнтрахт Ф
|16
|6
|6
|4
|26-20
|24
|
7
|Хоффенхайм
|16
|7
|3
|6
|32-30
|24
|
8
|Фрайбург
|16
|7
|3
|6
|21-26
|24
|
9
|Хайденхайм
|16
|6
|2
|8
|25-32
|20
|
10
|Вольфсбург
|16
|6
|1
|9
|20-27
|19
|
11
|Аугсбург
|16
|4
|6
|6
|24-31
|18
|
12
|Боруссия М
|16
|4
|5
|7
|31-35
|17
|
13
|Вердер
|16
|4
|4
|8
|23-30
|16
|
14
|Бохум
|16
|3
|7
|6
|18-33
|16
|
15
|Унион Б
|15
|4
|1
|10
|17-31
|13
|
16
|Майнц
|16
|1
|7
|8
|13-28
|10
|
17
|Кельн
|16
|2
|4
|10
|10-28
|10
|
18
|Дармштадт
|16
|2
|4
|10
|20-41
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|12.01
|22:30
|
Бавария – Хоффенхайм
|- : -
|13.01
|17:30
|
Аугсбург – Байер
|- : -
|13.01
|17:30
|
Кельн – Хайденхайм
|- : -
|13.01
|17:30
|
Фрайбург – Унион Б
|- : -
|13.01
|17:30
|
Майнц – Вольфсбург
|- : -
|13.01
|17:30
|
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
|- : -
|13.01
|20:30
|
Дармштадт – Боруссия Д
|- : -
|14.01
|17:30
|
Бохум – Вердер
|- : -
|14.01
|19:30
|
Боруссия М – Штутгарт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|21
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|11
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|8
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|7
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|13
|2
|2
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|14
|1
|1
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|12
|1
|5
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