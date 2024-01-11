«Лейпциг» объявил о продлении контракта с Клостерманном

Защитник «Лейпцига» Лукас Клостерманн продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Новое соглашение 27-летнего немца рассчитано до 2028 года.

Клостерманн выступает за «Лейпциг» с 2014 года. В текущем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 8 миллионов евро.