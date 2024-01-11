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Сегодня, 19:19

«Лейпциг» объявил о продлении контракта с Клостерманном

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Лейпцига» Лукас Клостерманн продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Новое соглашение 27-летнего немца рассчитано до 2028 года.

Клостерманн выступает за «Лейпциг» с 2014 года. В текущем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 8 миллионов евро.

Футбол
ФК Лейпциг
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 16 13 3 0 46-12 42
2
 Бавария 15 12 2 1 49-15 38
3
 Штутгарт 16 11 1 4 37-19 34
4
 РБ Лейпциг 16 10 3 3 38-17 33
5
 Боруссия Д 16 7 6 3 30-25 27
6
 Айнтрахт Ф 16 6 6 4 26-20 24
7
 Хоффенхайм 16 7 3 6 32-30 24
8
 Фрайбург 16 7 3 6 21-26 24
9
 Хайденхайм 16 6 2 8 25-32 20
10
 Вольфсбург 16 6 1 9 20-27 19
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 Аугсбург 16 4 6 6 24-31 18
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