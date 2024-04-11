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Сегодня, 18:22

Спортивный директор «Баварии» рассказал о будущем Дэвиса в клубе

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Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль рассказал о будущем защитника Альфонсо Дэвиса в мюнхенском клубе.

«Его нынешняя форма не должна повлиять на его будущее. Его игра в последние несколько недель была не такой хорошей» — приводит слова Эберля BILD.

В текущем сезоне 23-летний Дэвис сыграл 34 матча, в которых забил 1 мяч и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость канадца в 60 миллионов евро. Контракта игрока с мюнхенским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 60 очков в 28 матчах. Отставание от лидирующего «Байера» составляет 16 очков.

Футбол
ФК Бавария
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 28 24 4 0 69-19 76
2
 Бавария 28 19 3 6 80-36 60
3
 Штутгарт 28 19 3 6 64-34 60
4
 РБ Лейпциг 28 16 5 7 64-33 53
5
 Боруссия Д 28 15 8 5 55-33 53
6
 Айнтрахт Ф 28 10 12 6 43-36 42
7
 Аугсбург 28 9 9 10 45-46 36
8
 Хоффенхайм 28 10 6 12 48-53 36
9
 Фрайбург 28 10 6 12 40-52 36
10
 Хайденхайм 28 8 9 11 41-49 33
11
 Боруссия М 28 7 10 11 49-54 31
12
 Вердер 28 8 7 13 36-44 31
13
 Унион Б 28 8 5 15 25-43 29
14
 Вольфсбург 28 7 7 14 34-47 28
15
 Бохум 28 5 11 12 33-58 26
16
 Майнц 28 4 11 13 26-46 23
17
 Кельн 28 4 10 14 23-49 22
18
 Дармштадт 28 2 8 18 28-71 14
Результаты / календарь
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32 тур
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12.04 21:30
Аугсбург – Унион Б
 - : -
13.04 16:30
Боруссия М – Боруссия Д
 - : -
13.04 16:30
Бавария – Кельн
 - : -
13.04 16:30
Бохум – Хайденхайм
 - : -
13.04 16:30
Майнц – Хоффенхайм
 - : -
13.04 16:30
РБ Лейпциг – Вольфсбург
 - : -
13.04 19:30
Штутгарт – Айнтрахт Ф
 - : -
14.04 16:30
Дармштадт – Фрайбург
 - : -
14.04 18:30
Байер – Вердер
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 32
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 24
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 21
П
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 11
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 20 2 6
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 26 1 1
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