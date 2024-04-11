Спортивный директор «Баварии» рассказал о будущем Дэвиса в клубе

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль рассказал о будущем защитника Альфонсо Дэвиса в мюнхенском клубе.

«Его нынешняя форма не должна повлиять на его будущее. Его игра в последние несколько недель была не такой хорошей» — приводит слова Эберля BILD.

В текущем сезоне 23-летний Дэвис сыграл 34 матча, в которых забил 1 мяч и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость канадца в 60 миллионов евро. Контракта игрока с мюнхенским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 60 очков в 28 матчах. Отставание от лидирующего «Байера» составляет 16 очков.