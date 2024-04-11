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Сегодня, 16:39

Лунев рассказал, что думает о главном тренере «Байера» Алонсо

Виктория Кравченко
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Российский голкипер «Карабаха» Андрей Лунев рассказал, что думает о главном тренере «Байера» Хаби Алонсо.

«В требованиях, которые он предъявляет к команде, к футболистам. И в том, что команда их выполняет. И тот подбор игроков, который есть у Хаби Алонсо, наверное, полностью удовлетворяет его желание и воплощает на поле его идеи. Квалификация этих футболистов и реализация их потенциала дает такие результаты. Другого ответа у меня нет», — цитирует Лунева «Известия».

29 марта Лунев с «Карабахом» досрочно стал чемпионом Азербайджана. В текущем сезоне 32-летний голкипер сыграл 26 матчей, в которых пропустил 35 мячей и 8 раз сыграл на ноль.

После 28 туров чемпионата Германии «Байер» набрал 76 очков и занимает первое место.

Источник: https://iz.ru/1679089/aleksei-fomin/eto-my-s-azmunom-prinesli-v-baier-chempionskii-dukh
Андрей Лунев
ФК Байер
Хаби Алонсо
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 28 24 4 0 69-19 76
2
 Бавария 28 19 3 6 80-36 60
3
 Штутгарт 28 19 3 6 64-34 60
4
 РБ Лейпциг 28 16 5 7 64-33 53
5
 Боруссия Д 28 15 8 5 55-33 53
6
 Айнтрахт Ф 28 10 12 6 43-36 42
7
 Аугсбург 28 9 9 10 45-46 36
8
 Хоффенхайм 28 10 6 12 48-53 36
9
 Фрайбург 28 10 6 12 40-52 36
10
 Хайденхайм 28 8 9 11 41-49 33
11
 Боруссия М 28 7 10 11 49-54 31
12
 Вердер 28 8 7 13 36-44 31
13
 Унион Б 28 8 5 15 25-43 29
14
 Вольфсбург 28 7 7 14 34-47 28
15
 Бохум 28 5 11 12 33-58 26
16
 Майнц 28 4 11 13 26-46 23
17
 Кельн 28 4 10 14 23-49 22
18
 Дармштадт 28 2 8 18 28-71 14
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12.04 21:30
Аугсбург – Унион Б
 - : -
13.04 16:30
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 - : -
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Бавария – Кельн
 - : -
13.04 16:30
Бохум – Хайденхайм
 - : -
13.04 16:30
Майнц – Хоффенхайм
 - : -
13.04 16:30
РБ Лейпциг – Вольфсбург
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Штутгарт – Айнтрахт Ф
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Ян-Никлас Бесте

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Юлиан Брандт

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