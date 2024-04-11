Дайер признался, что счастлив быть в «Баварии»
Защитник «Баварии» Эрик Дайер рассказал, что думает о своей команде. Этой зимой футболист перешел в мюнхенский клуб из «Тоттенхэма».
«Я люблю этот клуб. Я люблю этот город. Мы очень счастливы. И хотя я и раньше знал о «Баварии», я был очень впечатлен, когда узнал, насколько велик этот клуб на самом деле», — сказал Дайер в клубном подкасте.
В этом сезоне 30-летний англичанин провел 10 матчей в бундеслиге, не отметившись результативными действиями.
После 28 туров чемпионата Германии «Бавария» занимает 2-е место, набрав 60 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|28
|24
|4
|0
|69-19
|76
|
2
|Бавария
|28
|19
|3
|6
|80-36
|60
|
3
|Штутгарт
|28
|19
|3
|6
|64-34
|60
|
4
|РБ Лейпциг
|28
|16
|5
|7
|64-33
|53
|
5
|Боруссия Д
|28
|15
|8
|5
|55-33
|53
|
6
|Айнтрахт Ф
|28
|10
|12
|6
|43-36
|42
|
7
|Аугсбург
|28
|9
|9
|10
|45-46
|36
|
8
|Хоффенхайм
|28
|10
|6
|12
|48-53
|36
|
9
|Фрайбург
|28
|10
|6
|12
|40-52
|36
|
10
|Хайденхайм
|28
|8
|9
|11
|41-49
|33
|
11
|Боруссия М
|28
|7
|10
|11
|49-54
|31
|
12
|Вердер
|28
|8
|7
|13
|36-44
|31
|
13
|Унион Б
|28
|8
|5
|15
|25-43
|29
|
14
|Вольфсбург
|28
|7
|7
|14
|34-47
|28
|
15
|Бохум
|28
|5
|11
|12
|33-58
|26
|
16
|Майнц
|28
|4
|11
|13
|26-46
|23
|
17
|Кельн
|28
|4
|10
|14
|23-49
|22
|
18
|Дармштадт
|28
|2
|8
|18
|28-71
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|12.04
|21:30
|
Аугсбург – Унион Б
|- : -
|13.04
|16:30
|
Боруссия М – Боруссия Д
|- : -
|13.04
|16:30
|
Бавария – Кельн
|- : -
|13.04
|16:30
|
Бохум – Хайденхайм
|- : -
|13.04
|16:30
|
Майнц – Хоффенхайм
|- : -
|13.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Вольфсбург
|- : -
|13.04
|19:30
|
Штутгарт – Айнтрахт Ф
|- : -
|14.04
|16:30
|
Дармштадт – Фрайбург
|- : -
|14.04
|18:30
|
Байер – Вердер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|32
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|24
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|21
|П
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|11
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|23
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|20
|2
|6
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|26
|1
|1
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