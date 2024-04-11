Дайер признался, что счастлив быть в «Баварии»

Защитник «Баварии» Эрик Дайер рассказал, что думает о своей команде. Этой зимой футболист перешел в мюнхенский клуб из «Тоттенхэма».

«Я люблю этот клуб. Я люблю этот город. Мы очень счастливы. И хотя я и раньше знал о «Баварии», я был очень впечатлен, когда узнал, насколько велик этот клуб на самом деле», — сказал Дайер в клубном подкасте.

В этом сезоне 30-летний англичанин провел 10 матчей в бундеслиге, не отметившись результативными действиями.

После 28 туров чемпионата Германии «Бавария» занимает 2-е место, набрав 60 очков.