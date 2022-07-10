Спортивный директор «Баварии» отправится в Турин на переговоры по де Лигту

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич в понедельник, 11 июля, вылетит в Турин, чтобы приступить к обсуждению потенциального перехода защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта, сообщает Bild.

Туринский клуб хочет получить за 22-летнего игрока около 80 миллионов евро.

Отмечается, что защитник сможет получать 17-19 миллионов евро в год до уплаты налогов, если перейдет в мюнхенский клуб.

В прошедшем сезоне Де Лигт забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 42 матчах за туринцев. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.