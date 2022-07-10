«Бавария» планирует продать полузащитника Файна в «Лос-Анджелес»

«Бавария» планирует продать полузащитника Адриана Файна в «Лос-Анджелес», сообщает Sport1.

По информации источника, американский клуб ведет переговоры о подписании 23-летнего центрального полузащитника Файна с мюнхенской «Баварией». Немецкий футболист уже тренируется с «Лос-Анджелес». Контракт Файна с немецким клубом истекает в июне 2023 года.

В прошедшем сезоне немецкий полузащитник провел 4 матча за «Гройтер Фюрт» во всех турнирах на правах аренды и не отличился результативными действиями.