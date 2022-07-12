В «Баварии» подтвердили переговоры с «Ювентусом» по де Лигту

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич ответил на вопрос о переговорах с «Ювентусом» по переходу защитника Маттейса де Лигта.

«Мы ведем переговоры, но больше я сказать вам ничего не могу. Оптимистичный ли у меня настрой? Всегда», — цитирует Салихамиджича Football Italia.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» просит за де Лигта 80 миллионов евро.

В случае перехода 22-летнего голландца в «Баварию» он сможет получать 17-19 миллионов евро в год до уплаты налогов.

В прошедшем сезоне Де Лигт забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 42 матчах за туринцев. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.