Симонс: «Переход в «Лейпциг» — правильный шаг для меня»
Новичок «Лейпцига», полузащитник Чави Симонс прокомментировал переход в немецкий клуб.
Арендное соглашение 20-летнего голландца рассчитано до конца сезона-2023/24.
«Бундеслига — одна из лучших лиг Европы, а «Лейпциг» — одна из лучших команд бундеслиги, — цитирует пресс-служба клуба Симонса. — Переезд в Лейпциг для меня правильный шаг, потому что клуб постоянно показывает, как развивать молодых игроков и добиваться с ними успеха. Я присоединяюсь к клубу, который регулярно играет в Лиге чемпионов. В составе идеальное сочетание молодых и опытных игроков. Меня впечатлил стиль игры «Лейпцига». Я верю, что мои качества подойдут этой команде, и вместе мы сможем многого добиться. Жду с нетерпением возможности сыграть с моими новыми товарищами по команде и начать новый сезон».
В сезоне-2022/23 полузащитник провел за ПСВ 48 матчей, забил 22 гола и отдал 12 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|18.08
|21:30
|
Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
|16:30
|
Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|16:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|16:30
|
Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
|19.08
|19:30
|
Боруссия Д – Кельн
|- : -
|20.08
|16:30
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|20.08
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -