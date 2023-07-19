Симонс: «Переход в «Лейпциг» — правильный шаг для меня»

Новичок «Лейпцига», полузащитник Чави Симонс прокомментировал переход в немецкий клуб.

Арендное соглашение 20-летнего голландца рассчитано до конца сезона-2023/24.

«Бундеслига — одна из лучших лиг Европы, а «Лейпциг» — одна из лучших команд бундеслиги, — цитирует пресс-служба клуба Симонса. — Переезд в Лейпциг для меня правильный шаг, потому что клуб постоянно показывает, как развивать молодых игроков и добиваться с ними успеха. Я присоединяюсь к клубу, который регулярно играет в Лиге чемпионов. В составе идеальное сочетание молодых и опытных игроков. Меня впечатлил стиль игры «Лейпцига». Я верю, что мои качества подойдут этой команде, и вместе мы сможем многого добиться. Жду с нетерпением возможности сыграть с моими новыми товарищами по команде и начать новый сезон».

В сезоне-2022/23 полузащитник провел за ПСВ 48 матчей, забил 22 гола и отдал 12 результативных передач.