Ондуа попрощался с «Ганновером»: «Пришло время начать новый путь»
Полузащитник Гаэль Ондуа попрощался с «Ганновером» и сообщил о переходе в швейцарский «Серветт».
«Пришло время начать новый путь в моей профессиональной карьере, играя за «Серветт». Я счастлив, что буду в Швейцарии в следующем сезоне! Но прежде чем я начну что-то новое, я чувствую, что мне очень нужно попрощаться с великой семьей «Ганновера» и сказать большое спасибо. Мое спортивное развитие было бы невозможным без вас. Я прощаюсь с друзьями и благодарен за опыт, который я получил от каждого из вас. Я желаю вам успехов в будущем, потому что все вы заслуживаете этого. От всего сердца говорю вам большое спасибо! До скорой встречи на поле с клубом «Серветт» и сборной Камеруна», — написал Ондуа в социальной сети.
27-летний футболист является воспитанником «Локомотива» и имеет российское гражданство. Ранее он уже играл за «Серветт». Также Ондуа выступал за датский «Вайле» и махачкалинский «Анжи».
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|И
|В
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|+/-
|О
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1
|Бавария
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2
|Боруссия Д
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|РБ Лейпциг
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|18.08
|21:30
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Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
|16:30
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Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|16:30
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Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|16:30
|
Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
|19.08
|19:30
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Боруссия Д – Кельн
|- : -
|20.08
|16:30
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Унион Б – Майнц
|- : -
|20.08
|18:30
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Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -