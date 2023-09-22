«Штутгарт» обыграл «Дармштадт» и поднялся на первое место в бундеслиге

«Штутгарт» дома победил «Дармштадт» в матче 5-го тура чемпионата Германии — 3:1.

Голы в составе победителей забили Энцо Мийо (22-я минута) и Серу Гирасси (32-я и 90+3-я). На 17-й минуте защитник «Штутгарта» Дан-Аксель Загаду забил в свои ворота.

«Штутгарт» набрал 12 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице бундеслиги. «Дармштадт» находится на 18-й строчке (1 очко).