Шмейхель может стать игроком «Андерлехта» в ближайшее время

Датский голкипер Каспер Шмейхель близок к переходу в «Андерлехт», сообщает Footmercato.

По данным издания, стороны ведут переговоры. Если клубам удастся договориться об условиях, будет заключен годовой контракт.

2 сентября «Ницца» объявила об уходе Шмейхеля. 36-летний игрок стал свободным агентом.

Шмейхель с 2020 года играл во Франции. Он принял участие в 46 матчах, в которых пропустил 47 голов. На его счету 13 встреч без пропущенных мячей.