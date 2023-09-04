Шмейхель может стать игроком «Андерлехта» в ближайшее время
Датский голкипер Каспер Шмейхель близок к переходу в «Андерлехт», сообщает Footmercato.
По данным издания, стороны ведут переговоры. Если клубам удастся договориться об условиях, будет заключен годовой контракт.
2 сентября «Ницца» объявила об уходе Шмейхеля. 36-летний игрок стал свободным агентом.
Шмейхель с 2020 года играл во Франции. Он принял участие в 46 матчах, в которых пропустил 47 голов. На его счету 13 встреч без пропущенных мячей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|
2
|Байер
|3
|3
|0
|0
|11-3
|9
|
3
|РБ Лейпциг
|3
|2
|0
|1
|10-4
|6
|
4
|Штутгарт
|3
|2
|0
|1
|11-5
|6
|
5
|Хоффенхайм
|3
|2
|0
|1
|7-5
|6
|
6
|Фрайбург
|3
|2
|0
|1
|3-6
|6
|
7
|Вольфсбург
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
8
|Унион Б
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
9
|Айнтрахт Ф
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
10
|Боруссия Д
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
11
|Вердер
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
12
|Бохум
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
13
|Аугсбург
|3
|0
|2
|1
|7-9
|2
|
14
|Боруссия М
|3
|0
|1
|2
|5-9
|1
|
15
|Хайденхайм
|3
|0
|1
|2
|4-7
|1
|
16
|Майнц
|3
|0
|1
|2
|2-9
|1
|
17
|Кельн
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|
18
|Дармштадт
|3
|0
|0
|3
|2-10
|0
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|1.09
|21:30
|
Боруссия Д – Хайденхайм
|2 : 2
|2.09
|16:30
|
Аугсбург – Бохум
|2 : 2
|2.09
|16:30
|
Байер – Дармштадт
|5 : 1
|2.09
|16:30
|
Хоффенхайм – Вольфсбург
|3 : 1
|2.09
|16:30
|
Штутгарт – Фрайбург
|5 : 0
|2.09
|16:30
|
Вердер – Майнц
|4 : 0
|2.09
|19:30
|
Боруссия М – Бавария
|1 : 2
|3.09
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Кельн
|1 : 1
|3.09
|18:30
|
Унион Б – РБ Лейпциг
|0 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|5
|
|
Кевин Беренс
Унион Б
|4
|
|
Виктор Бонифасе
Байер
|4
|П
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|3
|
|
Альфонсо Дэйвис
Бавария
|3
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|3
|1
|0
|
|
Ансгар Кнауфф
Айнтрахт Ф
|1
|0
|0
|
|
Брэнден Ааронсон
Унион Б
|2
|0
|0
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