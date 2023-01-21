Шлагер: «Лейпциг» хотел победить «Баварию»

Полузащитник «РБ Лейпциг» Ксавер Шлагер прокомментировал ничью с «Баварией» (1:1) в матче 16-го тура чемпионата Германии.

«Мы хотели победить. Мы плохо провели первый тайм, и «Бавария» наказала нас. Но во втором тайме «Лейпциг» начал играть по-своему, и у нас были моменты, поэтому мы не совсем довольны ничьей», — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Шлагера.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги с 35 очками. «Лейпциг» идет на третьей строчке — 29 очков.