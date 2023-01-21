«Лейпциг» и «Бавария» сыграли вничью

«Лейпциг» сыграл вничью с «Баварией» в матче 16-го тура чемпионата Германии — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Ред Булл Арена».

На 30-й минуте полузащитник гостей Леон Горецка забил гол, но из-за офсайда взятие ворот было отменено. Спустя 7 минут Эрик Максим Шупо-Мотинг забил по правилам и вывел мюнхенцев вперед. Хозяева отыгрались сразу после перерыва благодаря голу защитника Марселя Хальстенберга.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги с 35 очками. «Лейпцинг» идет на третьей строчке — 29 очков.