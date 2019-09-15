«Шальке» разгромил «Падерборн»

В матче 4-го тура чемпионата Германии «Падерборн» принимал «Шальке». Гости одержали крупную победу со счетом 5:1.

«Шальке» одержал вторую победу в сезоне и набрал 7 очков. «Падерборн» с 1 баллом продолжает находиться в зоне вылета.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

4-й тур

«Падерборн» — «Шальке-04» — 1:5 (1:1)

Голы: Каули, 8 (1:0). Сане, 33 (1:1). Сердар, 49 (1:2). Харит, 71 (1:3). Кутуджу, 83 (1:4). Харит, 85 (1:5).

«Падерборн»: Хут, Хюнемайер, Штродик, Дрэгер, Коллинз, Гьясула (Сабири, 78), Антви-Аджей, Каули, Василиадис, Михель (Гей, 58), Мамба (Прегер, 73).

«Шальке-04»: Нюбель, Очипка, Сане, Кенни, Калиджури (Маккенни, 62), Стамбули, Маскарель, Сердар (Озан Кабак, 86), Харит, Ут (Кутуджу, 68), Бургшталлер.

Предупреждения: Кенни, 38. Михель, 41. Гьясула, 73.

Судья: Шредер (Германия).

15 сентября. Падерборн. Стадион «Бентелер-Арена».

Чемпионат Германии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр