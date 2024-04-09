«Шальке» отправил игрока в дубль за бросок молочного коктейля в стену

«Шальке» перевел в молодежную команду полузащитника Доминика Дрекслера после того, как он бросил шоколадный коктейль в стену в раздевалке, сообщает Sky Sport Germany.

«Нам нужно держаться вместе и быть одной командой в оставшихся играх. Однако в последнее время Доминик поставил себя выше команды. Поэтому я принял решение, что Доминик останется в составе U23 до дальнейшего уведомления», — цитирует главного тренера Карела Герартса пресс-служба клуба.

33-летний Дрекслер в этом сезоне забил 1 гол в 11 матчах второй бундеслиги.

«Шальке» с 32 очками занимает 13-е место в таблице чемпионата.