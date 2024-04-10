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Сегодня, 15:15

Кейн: «Надеюсь, что смогу добиться чего-то особенного в этом сезоне»

Алина Савинова
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Нападающий «Баварии» Харри Кейн заявил, что не планирует уходить из мюнхенского клуба.

«Мне очень нравится мой опыт в Германии. Этот шаг был нужен мне, чтобы получить новый стимул в карьере, новый вызов и новое окружение. Я очень рад, что принял такое решение. Мое будущее — в мюнхенской «Баварии». У меня четырехлетний контракт. Меня это устраивает, и я надеюсь, что смогу добиться чего-то особенного в этом сезоне. Если нет, то я буду готов вернуться летом и изменить ситуацию», — приводит Daily Mail слова Кейна.

Кейн перешел в «Баварию» летом прошлого года из «Тоттенхэма». В этом сезоне 30-летний англичанин провел 38 матчей за немецкую команду во всех турнирах, отметившись 39 голами и 12 результативными передачами.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-13292181/Harry-Kane-Bayern-Munich-future-Arsenal-Bundesliga-title.html
Футбол
ФК Бавария
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 28 24 4 0 69-19 76
2
 Бавария 28 19 3 6 80-36 60
3
 Штутгарт 28 19 3 6 64-34 60
4
 РБ Лейпциг 28 16 5 7 64-33 53
5
 Боруссия Д 28 15 8 5 55-33 53
6
 Айнтрахт Ф 28 10 12 6 43-36 42
7
 Аугсбург 28 9 9 10 45-46 36
8
 Хоффенхайм 28 10 6 12 48-53 36
9
 Фрайбург 28 10 6 12 40-52 36
10
 Хайденхайм 28 8 9 11 41-49 33
11
 Боруссия М 28 7 10 11 49-54 31
12
 Вердер 28 8 7 13 36-44 31
13
 Унион Б 28 8 5 15 25-43 29
14
 Вольфсбург 28 7 7 14 34-47 28
15
 Бохум 28 5 11 12 33-58 26
16
 Майнц 28 4 11 13 26-46 23
17
 Кельн 28 4 10 14 23-49 22
18
 Дармштадт 28 2 8 18 28-71 14
Результаты / календарь
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12.04 21:30
Аугсбург – Унион Б
 - : -
13.04 16:30
Боруссия М – Боруссия Д
 - : -
13.04 16:30
Бавария – Кельн
 - : -
13.04 16:30
Бохум – Хайденхайм
 - : -
13.04 16:30
Майнц – Хоффенхайм
 - : -
13.04 16:30
РБ Лейпциг – Вольфсбург
 - : -
13.04 19:30
Штутгарт – Айнтрахт Ф
 - : -
14.04 16:30
Дармштадт – Фрайбург
 - : -
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Байер – Вердер
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 32
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 24
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 21
П
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 11
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 20 2 6
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 26 1 1
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