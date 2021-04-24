«Шальке» обратится в полицию после инцидента с нападением болельщиков на футболистов клуба
«Шальке» намерен подать заявление в полицию из-за нападения болельщиков на футболистов команды, информирует официальный сайт немецкого клуба.
Сообщается, что с 26 апреля клуб возобновит тренировки, обеспечив безопасность игроков. Кроме того, будет подано заявление в полицию. «Шальке» будет помогать следствию и проведет собственное расследование.
«Шальке» лишился шансов на сохранение места в бундеслиге за 4 тура до конца сезона-2020/21. Команда из Гельзенкирхена покинет элитный дивизион чемпионата Германии впервые за 33 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://schalke04.de/inside/vorfaelle-mittwochmorgen-weiteres-vorgehen/
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