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«Шальке» обратится в полицию после инцидента с нападением болельщиков на футболистов клуба

17:37
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«Шальке» намерен подать заявление в полицию из-за нападения болельщиков на футболистов команды, информирует официальный сайт немецкого клуба.

Сообщается, что с 26 апреля клуб возобновит тренировки, обеспечив безопасность игроков. Кроме того, будет подано заявление в полицию. «Шальке» будет помогать следствию и проведет собственное расследование.

«Шальке» лишился шансов на сохранение места в бундеслиге за 4 тура до конца сезона-2020/21. Команда из Гельзенкирхена покинет элитный дивизион чемпионата Германии впервые за 33 года.

Дополнительная информация:

https://schalke04.de/inside/vorfaelle-mittwochmorgen-weiteres-vorgehen/

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