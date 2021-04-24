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Левандовски вернулся в основной состав «Баварии» спустя месяц

15:43
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Twitter «Баварии» опубликовал состав мюнхенцев на матч 31-го тура бундеслиги против «Майнца».

В основу команды спустя месяц вернулся польский форвард Роберт Левандовски, который пропустил четыре игры чемпионата из-за травмы, полученной в расположении национальной сборной.

Матч «Майнц» — «Бавария» состоится в субботу, 24 апреля. Начало — в 16.30 (мск). В случае победы мюнхенцы в девятый раз кряду станут чемпионами Германии.

Майнц — Бавария

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