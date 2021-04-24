Левандовски вернулся в основной состав «Баварии» спустя месяц
Twitter «Баварии» опубликовал состав мюнхенцев на матч 31-го тура бундеслиги против «Майнца».
В основу команды спустя месяц вернулся польский форвард Роберт Левандовски, который пропустил четыре игры чемпионата из-за травмы, полученной в расположении национальной сборной.
Mit dieser 1?1? zur Meisterschaft! ? #M05FCB #FCBayern #packmas pic.twitter.com/5yBwHGsNkj— ??? FC Bayern ??? (@FCBayern) April 24, 2021
Матч «Майнц» — «Бавария» состоится в субботу, 24 апреля. Начало — в 16.30 (мск). В случае победы мюнхенцы в девятый раз кряду станут чемпионами Германии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю