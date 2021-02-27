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«Лейпциг» отыгрался со счета 0:2 и на последней минуте победил гладбахскую «Боруссию»

22:31
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«Лейпциг» одержал волевую победу над «Боруссией» из Менхенгладбаха в матче 23-го тура чемпионата Германии. «Лейпциг» уступал после первого тайма со счетом 0:2, но смог вырвать победу на последних минутах — 3:2.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

23-й тур

«РБ Лейпциг» — «Боруссия М» — 3:2 (0:2)

Голы: Хофманн, 6 — с пенальти (0:1). Тюрам, 19 (0:2). Нкунку, 57 (1:2). Поульсен, 66 (2:2). Серлот, 90+3 (3:2).

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Упамекано, Мукьеле, Забитцер (Серлот, 46), Нкунку (Клостерманн, 90+6), Ольмо, Адамс, Поульсен, Клайверт (Форсберг, 76).

«Боруссия М»: Зоммер, Вендт (Штиндль, 80), Гинтер, Эльведи (Бенсебаини, 62), Бейер, Хофманн (Нойхаус, 61), Лазаро, Закария (Плеа, 80), Вольф, Эмболо, Тюрам (Крамер, 62).

Предупреждения: Забитцер, 41. Упамекано, 42. Эльведи, 49. Штиндль, 90+3.

Судья: Грефе (Германия).

27 февраля. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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