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Санчо и Аканджи оштрафованы за нарушение карантина. Им сделали стрижку на дому

17:58
Джейдон Санчо. Фото Sky Sports.
Джейдон Санчо. Фото Sky Sports.
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Футболисты дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо и Мануэль Аканджи получили штраф за нарушение карантина. Такое решение приняла немецкая футбольная лига (DFL), сообщает Sky Sports.

Оба футболиста пригласили к себе домой парикмахеров, чтобы те сделали им новые прически. Они опубликовали соответствующие снимки в соцсетях. Указано, что парикмахеры были без средств защиты от возможного заражения коронавирусом. Оба футболиста заплатят по 10 тысяч евро.

Чемпионат Германии стал первым среди топ-5 европейских лиг, который был возобновлен из-за паузы, связанной с пандемией коронавируса.

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