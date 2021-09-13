Салихамиджич рассказал о ходе переговоров с Горецкой

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказао о ходе переговоров относительно продления контракта с полузащитником Леоном Горетцкой.

«Переговоры идут очень хорошо», — цитирует Салихамиджича Sky in Germany.

Напомним, что Горецка стал игроком «Баварии» в 2018 году, перейдя из «Шальке» на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне на его счету четыре матча в бундеслиге, в которых он не отмечался результативными действиями. Его действующий контракт истекает в июне 2022 года.