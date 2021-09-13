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Салихамиджич рассказал о ходе переговоров с Горецкой

16:15
Леон Горецка. Фото ФК «Бавария».
Леон Горецка. Фото ФК «Бавария».
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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказао о ходе переговоров относительно продления контракта с полузащитником Леоном Горетцкой.

«Переговоры идут очень хорошо», — цитирует Салихамиджича Sky in Germany.

Напомним, что Горецка стал игроком «Баварии» в 2018 году, перейдя из «Шальке» на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне на его счету четыре матча в бундеслиге, в которых он не отмечался результативными действиями. Его действующий контракт истекает в июне 2022 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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