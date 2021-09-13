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«Байер» не будет продавать Вирца следующим летом

22:35
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Полузащитник «Байера» Флориан Вирц входит в сферу интересов многих клубов АПЛ, а также «Баварии», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Однако клуб из Леверкузена не планирует продавать игрока следующим летом. Немцы рассчитывают на футболиста в долгосрочной перспективе.

В текущем сезоне 18-летний хавбек сыграл 3 матча в бундеслиге, записав на свой счет 2 гола и 3 результативные передачи.

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Иван Шитик все материалы автора

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