Руководство «Баварии» прокомментировало слухи об интересе клуба к Рюдигеру
08:12
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался об информации о том, что клуб хочет подписать защитника «Челси» Антонио Рюдигера.
«Это не нормально, когда мы говорим об игроках, которые работают в других клубах. Тренер сказал о нем на пресс-конференции, но он тренер, который видит много игроков. Так почему же ему не оценить его сильные стороны. Мы действительно очень, очень хорошо укомплектованы», — цитирует Салихамиджича DAZN.
Нынешний контракт Рюдигера с «Челси» истекает по окончании текущего сезона.
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