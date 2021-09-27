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Мориба не входит в планы тренера «Лейпцига». Футболист летом пришел из «Барселоны»

23:21
Илайш Мориба. Фото Instagram
Илайш Мориба. Фото Instagram
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Полузащитник Илайш Мориба испытывает проблемы в «Лейпциге» после трансфера из «Барселоны», сообщает AS. 18-летний хавбек в настоящий момент не входит в планы главного тренера Джесси Марша.

Полузащитник, приобретенный за 16 млн евро (без учета бонусов), не сыграл ни в одной официальной игре новой команды и был включен в состав лишь на две из них.

Мориба перешел в «Лейпциг» в результате отказа продлевать контракт с «Барселоной».

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Иван Шитик все материалы автора

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