Мориба не входит в планы тренера «Лейпцига». Футболист летом пришел из «Барселоны»
23:21
Полузащитник Илайш Мориба испытывает проблемы в «Лейпциге» после трансфера из «Барселоны», сообщает AS. 18-летний хавбек в настоящий момент не входит в планы главного тренера Джесси Марша.
Полузащитник, приобретенный за 16 млн евро (без учета бонусов), не сыграл ни в одной официальной игре новой команды и был включен в состав лишь на две из них.
Мориба перешел в «Лейпциг» в результате отказа продлевать контракт с «Барселоной».
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю