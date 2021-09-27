Мориба не входит в планы тренера «Лейпцига». Футболист летом пришел из «Барселоны»

Полузащитник Илайш Мориба испытывает проблемы в «Лейпциге» после трансфера из «Барселоны», сообщает AS. 18-летний хавбек в настоящий момент не входит в планы главного тренера Джесси Марша.

Полузащитник, приобретенный за 16 млн евро (без учета бонусов), не сыграл ни в одной официальной игре новой команды и был включен в состав лишь на две из них.

Мориба перешел в «Лейпциг» в результате отказа продлевать контракт с «Барселоной».