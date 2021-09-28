Защитник Джонатан Та продлил контракт с «Байером»

Защитник «Байера» Джонатан Та продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года, сообщает сайт клуба.

25-летний немец, который имеет ивуарийские корни, выступает за «Байер» с 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в шести матчах бундеслиги и сделал 1 голевую передачу.

В его активе также есть 13 матчей за сборную Гермаеии.