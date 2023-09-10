Феллер — об увольнении Флика из сборной Германии: «Ему не удалось переломить ситуацию после вылета с чемпионата мира»

Спортивный директор сборной Германии Руди Феллер прокомментировал увольнении Ханси Флика с поста главного тренера национальной команды.

Немецкий футбольный союз (DFB) 10 сентября объявил об увольнении 58-летнего специалиста. 9 сентября сборная Германии в товарищеском матче проиграла Японии (1:4).

63-летний Феллер будет исполнять обязанности главного тренера сборной в ближайшем матче против Франции, который состоится 12 сентября.

«Ханси Флик растерялся в последние месяцы. Он вместе со своей командой сделал все возможное, чтобы переломить ситуацию к лучшему после вылета с чемпионата мира в Катаре. К сожалению, сегодня мы вынуждены констатировать, что ему это не удалось. Игра в Японии ясно показала нам, что мы больше не движемся вперед», — приводит слова Феллера сайт DFB.

Флик возглавлял сборную Германии с 2021 года. Под его руководством команда провела 25 матчей, в которых одержала 12 побед, 7 раз сыграла вничью и уступила в 6 встречах.

Сборная Германии не вышла из группы на ЧМ-2022 в Катаре. В 2024 году Германия станет хозяином чемпионата Европы по футболу.