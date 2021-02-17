Розе пообещал не переманивать игроков из Менхенгладбаха в «Боруссию» из Дортмунда
16:17
Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе 17 февраля дал обещание в преддверии своего ухода в одноименный клуб из Дортмунда.
«Если Марко Розе говорит, что не станет забирать с собой игроков в Дортмунд, то это значит, что он не станет забирать с собой игроков в Дортмунд. Точка», — приводит слова тренера Kicker.
О предстоящем назначении Розе летом на пост главного тренера дортмундской «Боруссии» было объявлено 15 февраля. В менхенгладбахском клубе специалист работает с 2019 года.
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