Розе пообещал не переманивать игроков из Менхенгладбаха в «Боруссию» из Дортмунда

Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе 17 февраля дал обещание в преддверии своего ухода в одноименный клуб из Дортмунда.

«Если Марко Розе говорит, что не станет забирать с собой игроков в Дортмунд, то это значит, что он не станет забирать с собой игроков в Дортмунд. Точка», — приводит слова тренера Kicker.

О предстоящем назначении Розе летом на пост главного тренера дортмундской «Боруссии» было объявлено 15 февраля. В менхенгладбахском клубе специалист работает с 2019 года.