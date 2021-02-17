Спортивный директор менхенгладбахской «Боруссии» прокомментировал решение Розе покинуть клуб летом

Спортивный директор менхенгладбахской «Боруссии» Макс Эберль 17 февраля прокомментировал решение главного тренера Марко Розе перейти в дортмундскую «Боруссию».

«За последние дни и недели мы провели много открытых переговоров. Марко принял решение, которое полностью соответствует его контракту. Я беру на себя ответственность за то, что Марко смог принять это решение.

Конечно, я разочарован решением Марко, но я на 100 процентов убежден, что он сделает все возможное, чтобы добиться успеха в клубе до своего последнего дня. Следовательно, до этого момента не было никаких соображений об увольнении Марко.

Его помощники последуют за ним в Дортмунд. Поэтому летом мы представим новый тренерский штаб», — приводит слова Эберля Kicker.

44-летний Розе возглавлял менхенгладбахскую команду с 2019 года и по итогам прошлого сезона завоевал с командой право выступить в группе Лиги чемпионов, а в нынешнем сезоне вывел клуб в 1/8 финала главного еврокубка. В бундеслиге черно-бело-зеленые идут на седьмом месте (33 очка после 21 матча), а в Кубке страны должны встретиться с дортмундцами в 1/4 финала.