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Марко Розе покинет пост главного тренера гладбахской «Боруссии» и возглавит «Боруссию» из Дортмунда

17:18
Марко Розе. Фото Reuters
Марко Розе. Фото Reuters
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Главный тренер «Боруссии» из Менхенгладбаха Марко Розе принял решение покинуть свой пост после окончания нынешнего сезона. Он уже уведомил о своем решении руководство клуба, сообщает сайт команды.

Со следующего сезона 44-летний специалист возглавит «Боруссию» из Дортмунда. Представители клуба уже достигли принципиального соглашения с тренером.

Напомним, что по ходу нынешнего сезона дортмундцы уволили Люсьена Фавра, который возглавлял команду с 2018 года, а исполнять обязанности главного тренера до конца сезона будет помощник Фавра Эдин Терзич.

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