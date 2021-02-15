Марко Розе покинет пост главного тренера гладбахской «Боруссии» и возглавит «Боруссию» из Дортмунда
17:18
Главный тренер «Боруссии» из Менхенгладбаха Марко Розе принял решение покинуть свой пост после окончания нынешнего сезона. Он уже уведомил о своем решении руководство клуба, сообщает сайт команды.
Со следующего сезона 44-летний специалист возглавит «Боруссию» из Дортмунда. Представители клуба уже достигли принципиального соглашения с тренером.
Напомним, что по ходу нынешнего сезона дортмундцы уволили Люсьена Фавра, который возглавлял команду с 2018 года, а исполнять обязанности главного тренера до конца сезона будет помощник Фавра Эдин Терзич.
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