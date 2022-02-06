Ройс посоветовал Холанну остаться в дортмундской «Боруссии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс заявил, что советует своему одноклубнику Эрлину Холанну не уходить из команды.

«Я бы сказал Эрлину: «Оставайся с нами, здесь у тебя есть все для того, чтобы развиваться». В «Боруссии» он может играть в Лиге чемпионов, забивать голы и чувствовать себя ценным. Конечно, Холанн сам решит, что лучше для него. Будет жаль, если Эрлин уйдет, но мы в таком случае будем двигаться дальше и найдем решение этой проблемы», — приводит Bild слова Ройса.

В сезоне-2021/22 Холанн провел 20 матчей за «Боруссию», на его счету 23 гола и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего норвежца в 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на форварда претендуют «Реал» и «Барселона».