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Сегодня, 09:38

Кан подтвердил, что «Бавария» пытается удержать Толиссо в команде

Иван Торопцев
Корреспондент

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан заявил, что клуб пытается сохранить полузащитника Корентена Толиссо и продлить с ним контракт.

«Мы ведем переговоры по новому контракту с Толиссо, но для итогового успеха нужно согласие обеих сторон», — приводит Sky Germany слова Кана.

В сезоне-2021/22 Толиссо провел 16 матчей за «Баварию», на его счету 3 гола и 3 результативных передачи.

Контракт 27-летнего француза с немецким клубом действует до конца июня 2022 года. Ранее сообщалось, что футболистом интересуются «Лион» и «Реал».

Источник: https://sport.sky.de/fussball/artikel/fc-bayern-news-oliver-kahn-im-interview-zu-vertragsgespraechen/12533989/34942

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Барселона
Атлетико

ТБ 2.0

21%

1.53

X2

17%

1.66

Обе забьют - да

11%

1.86
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер 1
Милан 2
Матч завершен

П1

24%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

16%

1.73
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария 3
РБ Лейпциг 2
Матч завершен

П1

28%

1.42

Ф1 (-1.0)

19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
Корантен Толиссо
Оливер Кан
Футбол
ФК Бавария
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 21 17 1 3 68-21 52
2
 Боруссия Д 20 14 1 5 52-31 43
3
 Байер 20 10 5 5 49-32 35
4
 РБ Лейпциг 21 9 4 8 40-26 31
5
 Фрайбург 21 9 6 6 33-24 33
6
 Хоффенхайм 21 9 4 8 41-34 31
7
 Майнц 21 9 3 9 30-23 30
8
 Унион Б 21 9 7 5 29-27 34
9
 Айнтрахт Ф 21 8 7 6 33-32 31
10
 Кельн 21 8 8 5 33-34 32
11
 Арминия 21 4 10 7 21-27 22
12
 Бохум 21 7 4 10 20-30 25
13
 Боруссия М 21 6 5 10 27-38 23
14
 Аугсбург 21 5 7 9 22-35 22
15
 Штутгарт 21 4 6 11 24-38 18
16
 Вольфсбург 20 6 3 11 17-32 21
17
 Герта 21 6 5 10 23-43 23
18
 Гр. Фюрт 20 2 4 14 17-52 10
Результаты / календарь
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26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
4.02 22:30
Герта – Бохум
 1 : 1
5.02 17:30
Арминия – Боруссия М
 1 : 1
5.02 17:30
Аугсбург – Унион Б
 2 : 0
5.02 17:30
Кельн – Фрайбург
 1 : 0
5.02 17:30
Майнц – Хоффенхайм
 2 : 0
5.02 17:30
Штутгарт – Айнтрахт Ф
 2 : 3
5.02 20:30
Бавария – РБ Лейпциг
 3 : 2
6.02 17:30
Боруссия Д – Байер
 - : -
6.02 19:30
Вольфсбург – Гр. Фюрт
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 24
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 9
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 17 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 17 1 4
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 16 1 3
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