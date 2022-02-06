Кан подтвердил, что «Бавария» пытается удержать Толиссо в команде
Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан заявил, что клуб пытается сохранить полузащитника Корентена Толиссо и продлить с ним контракт.
«Мы ведем переговоры по новому контракту с Толиссо, но для итогового успеха нужно согласие обеих сторон», — приводит Sky Germany слова Кана.
В сезоне-2021/22 Толиссо провел 16 матчей за «Баварию», на его счету 3 гола и 3 результативных передачи.
Контракт 27-летнего француза с немецким клубом действует до конца июня 2022 года. Ранее сообщалось, что футболистом интересуются «Лион» и «Реал».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|21
|17
|1
|3
|68-21
|52
|
2
|Боруссия Д
|20
|14
|1
|5
|52-31
|43
|
3
|Байер
|20
|10
|5
|5
|49-32
|35
|
4
|РБ Лейпциг
|21
|9
|4
|8
|40-26
|31
|
5
|Фрайбург
|21
|9
|6
|6
|33-24
|33
|
6
|Хоффенхайм
|21
|9
|4
|8
|41-34
|31
|
7
|Майнц
|21
|9
|3
|9
|30-23
|30
|
8
|Унион Б
|21
|9
|7
|5
|29-27
|34
|
9
|Айнтрахт Ф
|21
|8
|7
|6
|33-32
|31
|
10
|Кельн
|21
|8
|8
|5
|33-34
|32
|
11
|Арминия
|21
|4
|10
|7
|21-27
|22
|
12
|Бохум
|21
|7
|4
|10
|20-30
|25
|
13
|Боруссия М
|21
|6
|5
|10
|27-38
|23
|
14
|Аугсбург
|21
|5
|7
|9
|22-35
|22
|
15
|Штутгарт
|21
|4
|6
|11
|24-38
|18
|
16
|Вольфсбург
|20
|6
|3
|11
|17-32
|21
|
17
|Герта
|21
|6
|5
|10
|23-43
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|20
|2
|4
|14
|17-52
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|4.02
|22:30
|
Герта – Бохум
|1 : 1
|5.02
|17:30
|
Арминия – Боруссия М
|1 : 1
|5.02
|17:30
|
Аугсбург – Унион Б
|2 : 0
|5.02
|17:30
|
Кельн – Фрайбург
|1 : 0
|5.02
|17:30
|
Майнц – Хоффенхайм
|2 : 0
|5.02
|17:30
|
Штутгарт – Айнтрахт Ф
|2 : 3
|5.02
|20:30
|
Бавария – РБ Лейпциг
|3 : 2
|6.02
|17:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|6.02
|19:30
|
Вольфсбург – Гр. Фюрт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|24
|
|
Патрик Шик
Байер
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|17
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|17
|1
|4
|
|
Роберт Андрих
Байер
|16
|1
|3
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