Кан подтвердил, что «Бавария» пытается удержать Толиссо в команде

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан заявил, что клуб пытается сохранить полузащитника Корентена Толиссо и продлить с ним контракт.

«Мы ведем переговоры по новому контракту с Толиссо, но для итогового успеха нужно согласие обеих сторон», — приводит Sky Germany слова Кана.

В сезоне-2021/22 Толиссо провел 16 матчей за «Баварию», на его счету 3 гола и 3 результативных передачи.

Контракт 27-летнего француза с немецким клубом действует до конца июня 2022 года. Ранее сообщалось, что футболистом интересуются «Лион» и «Реал».