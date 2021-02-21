Ройс о дубле Холанна в матче с «Шальке»: «Эрлин — просто машина»
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс оценил дубль одноклубника Эрлина Холанна в матче 22-го тура чемпионата Германии против «Шальке» (0:4).
«Эрлин — абсолютная машина. Он невероятно голоден до голов. Это видно в каждом матче. Мы надеемся, что он продолжит в том же духе. Его позитивная энергия на поле вдохновляет всех остальных», — цитирует Goal Ройса.
В сезоне-2020/21 Холанн забил 27 голов и отдал 7 результативных передач в 25 матчах за «Боруссию» во всех турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/reus-calls-dortmund-star-haaland-an-absolute-machine-after-derby-/1suuousap4pi11pc9na5hbeldk
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