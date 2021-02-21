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Ройс о дубле Холанна в матче с «Шальке»: «Эрлин — просто машина»

08:58
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс оценил дубль одноклубника Эрлина Холанна в матче 22-го тура чемпионата Германии против «Шальке» (0:4).

«Эрлин — абсолютная машина. Он невероятно голоден до голов. Это видно в каждом матче. Мы надеемся, что он продолжит в том же духе. Его позитивная энергия на поле вдохновляет всех остальных», — цитирует Goal Ройса.

В сезоне-2020/21 Холанн забил 27 голов и отдал 7 результативных передач в 25 матчах за «Боруссию» во всех турнирах.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/reus-calls-dortmund-star-haaland-an-absolute-machine-after-derby-/1suuousap4pi11pc9na5hbeldk

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