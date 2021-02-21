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Санчо стал самым молодым футболистом, забившим 35 голов в истории бундеслиги

08:32
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо установил рекорд результативности в бундеслиге.

20-летний англичанин забил свой 35-й гол в чемпионате Германии в матче 22-го тура против «Шальке» (0:4). Футболист стал самым молодым в истории бундеслиги, которому удалось забить 35 мячей.

Санчо выступает за «Боруссию» с 2017 года. На его счету 44 гола и 59 результативных передач в 128 матчах за команду во всех турнирах.

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