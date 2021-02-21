Санчо стал самым молодым футболистом, забившим 35 голов в истории бундеслиги
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо установил рекорд результативности в бундеслиге.
20-летний англичанин забил свой 35-й гол в чемпионате Германии в матче 22-го тура против «Шальке» (0:4). Футболист стал самым молодым в истории бундеслиги, которому удалось забить 35 мячей.
35 — Aged 20 years, 10 months and 26 days @Sanchooo10 (@BlackYellow ) is the youngest player in Bundesliga history to score 35 goals. Prodigy. #S04BVB pic.twitter.com/pcmxhSATpk— OptaFranz (@OptaFranz) February 20, 2021
Санчо выступает за «Боруссию» с 2017 года. На его счету 44 гола и 59 результативных передач в 128 матчах за команду во всех турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю