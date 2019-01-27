"РБ Лейпциг" разгромил "Фортуну Д"

"РБ Лейпциг" разгромил в гостях "Фортуну Д" (4:0) в рамках 19-го тура чемпионата Германии. Дублем отметился нападающий Юссуф Поульсен и по разу отличились защитник Ибраима Конате и хавбек Конрад Ляймер.

"РБ Лейпциг" с 34 очками располагается на четвертом месте в чемпионате Германии, отставая на 14 баллов от лидирующей дортмундской "Боруссии". "Фортуна" с 21 очками – 14-я.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

19-й тур

"Фортуна Д" – "РБ Лейпциг" – 0:4 (0:3)

Голы: Поульсен, 2 (0:1). Конате, 9 (0:2). Поульсен, 16 (0:3). Ляймер, 68 (0:4).

"Фортуна Д": Ренсинг, Каминьски, Гиссельманн, Каан Айхан, Финк (Хеннингс, 63), Моралес, Усами, Циммерманн, Штегер, Раман (Дукш, 46), Лукебакио (Баркок, 77).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Конате, Забитцер (Огюстен, 85), Ляймер, Демме (Форсберг, 73), Адамс, Поульсен, Вернер (Кунья, 85).

Предупреждение: Дукш, 67.

Судья: Хартманн (Германия).

27 января. Дюссельдорф. Стадион "Merkur Spiel-Arena(ESPRIT)".

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