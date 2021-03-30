Райола считает, что Холанн может заиграть в любом топ клубе

Агент нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна Мино Райола прокомментировал прогресс игрока за последний год.

«С Холанном все пошло не так. Он добивался всего намного быстрее, чем кто-либо мог представить. Он опережает свое развитие, опережает собственный график. Возможно, я был слишком осторожен, когда говорил ему: «Да нет, давай перейдем в «Дортмунд», а не куда-то, не знаю куда».

Этот парень может заиграть в любом топ клубе, куда бы он ни хотел, он уже на этом уровне. И я на сто процентов в этом уверен, как и все уверены. И он мог сделать это еще в прошлом году. Он опережает собственные прогнозы. Так что да, о Холанде говорят все», – сказал Райола The Athletic.

Ранее дортмундская «Боруссия» определилась с трансферной стоимостью Холанна. По информации СМИ, в 20-летнем норвежце заинтересованы «Барселона», «Реал», «Челси», «Манчестер Сити» и другие клубы.

В текущем сезоне футболист провел 21 матч в бундеслиге, забив 21 гол и сделав 4 результативные передачи.