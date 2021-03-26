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«Боруссия» определилась с трансферной стоимостью на Холанна

16:48
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Дортмундская «Боруссия» определилась с трансферной стоимостью на нападающего Эрлина Холанна, сообщает ESPN.

Немецкий клуб готов расстаться с 20-летнем норвежцем за 180 миллионов евро. В «Боруссии» надеятся, что большая сумма на игрока отпугнет топ-клубы и позволит остаться Холанну еще на сезон в «Боруссии».

Сообщалось, что в форварде заинтересованы «Барселона», «Реал», «Челси», «Манчестер Сити» и другие клубы.

В текущем сезоне футболист провел 21 матч в бундеслиги, набрав 21 гол и сделав 4 результативные передачи.

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