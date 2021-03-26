«Боруссия» определилась с трансферной стоимостью на Холанна
Дортмундская «Боруссия» определилась с трансферной стоимостью на нападающего Эрлина Холанна, сообщает ESPN.
Немецкий клуб готов расстаться с 20-летнем норвежцем за 180 миллионов евро. В «Боруссии» надеятся, что большая сумма на игрока отпугнет топ-клубы и позволит остаться Холанну еще на сезон в «Боруссии».
Сообщалось, что в форварде заинтересованы «Барселона», «Реал», «Челси», «Манчестер Сити» и другие клубы.
В текущем сезоне футболист провел 21 матч в бундеслиги, набрав 21 гол и сделав 4 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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