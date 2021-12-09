Райола: «Понимаем, куда надо идти Холанну. Смотрим на то, что предлагает рынок»
Райола поделился мнением о будущем Холанна
17:22
Мино Райола, агент нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, высказался о будущем своего клиента.
«Понимаем, куда надо идти Холанну, — приводит слова Райолы журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Sport1.de. — Смотрим на то, что предлагает рынок. Иначе, я был бы плохим агентом. Мы можем влиять на рынок с таким футболистом, как Эрлин».
В нынешнем сезоне 21-летний норвежец забил 17 мячей и отдал четыре результативные передачи в 17 матчах за «Боруссию». Его контракт с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1468932619974975493
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