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Райола: «Понимаем, куда надо идти Холанну. Смотрим на то, что предлагает рынок»

Райола поделился мнением о будущем Холанна
17:22
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Мино Райола, агент нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, высказался о будущем своего клиента.

«Понимаем, куда надо идти Холанну, — приводит слова Райолы журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Sport1.de. — Смотрим на то, что предлагает рынок. Иначе, я был бы плохим агентом. Мы можем влиять на рынок с таким футболистом, как Эрлин».

В нынешнем сезоне 21-летний норвежец забил 17 мячей и отдал четыре результативные передачи в 17 матчах за «Боруссию». Его контракт с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1468932619974975493

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Карен Саркисян все материалы автора

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