Тедеско: «Я очень рад возглавить «Лейпциг», не могу дождаться начала работы на поле»

Доменико Тедеско поделился мнением о назначении на пост главного тренера «Лейпцига».

«Я очень рад быть здесь. Не могу дождаться начала работы на поле. Первые впечатления от команды самые лучшие. Я связан с «РБ Лейпциг» не со вчерашнего дня, я проходил здесь практику, когда учился на тренера.

До пандемии стадион всегда был полон. Это говорит о том, что футбол привлекает людей. Эмоциональность очень важна для меня, но есть и другие факторы. Какой состав, какая структура, насколько инновационным является клуб. В этом плане клуб имеет 10 очков из 10 возможных", — приводит слова Тедеско Bild.

Контракт 36-летнего специалиста с немецким клубом рассчитан до конца июня 2023 года. Предыдущим главным тренером команды был Джесси Марш.

«Лейпциг» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 18 очков в 14 матчах.