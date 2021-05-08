Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

Президент «Баварии» опроверг слухи о покупке Хакими

11:33
Теги:

Президент «Баварии» Херберт Хайнер опроверг информацию о покупке полузащитника «Интера» Ашрафа Хакими.

«Летом мы будем укреплять состав команды, но не стоит ждать дорогих приобретений. У нас очень сильная и молодая команда с большим потенциалом, так что я не беспокоюсь за ее будущее. Не вижу необходимости в дорогих покупках. Мы хотим, чтобы за нас играли лучшие, но пандемийная реальность такова, что нужно помнить и о финансах», — приводит Goal слова Хайнера.

В сезоне-2020/21 Хакими провел 41 матч за «Интер», на его счету 7 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего марокканца в 50 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/bayern-president-hainer-rules-out-expensive-transfers-amid-links-/1ev0l9amddh751j7naoxj55jqb

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В «Сочи» отреагировали на информацию о переходе Заболотного в ЦСКА
Аршавин хочет, чтобы «Зенит» стал похож на «Лейпциг». Это реально?
«Лилль» обыграл «Ланс» и продолжает лидировать в чемпионате Франции
Капитан канадской сборной рассказал о победе над Россией в финале ЮЧМ-2021

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд