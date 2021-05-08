Президент «Баварии» опроверг слухи о покупке Хакими

Президент «Баварии» Херберт Хайнер опроверг информацию о покупке полузащитника «Интера» Ашрафа Хакими.

«Летом мы будем укреплять состав команды, но не стоит ждать дорогих приобретений. У нас очень сильная и молодая команда с большим потенциалом, так что я не беспокоюсь за ее будущее. Не вижу необходимости в дорогих покупках. Мы хотим, чтобы за нас играли лучшие, но пандемийная реальность такова, что нужно помнить и о финансах», — приводит Goal слова Хайнера.

В сезоне-2020/21 Хакими провел 41 матч за «Интер», на его счету 7 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего марокканца в 50 миллионов евро.