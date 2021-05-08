Президент «Баварии» опроверг слухи о покупке Хакими
Президент «Баварии» Херберт Хайнер опроверг информацию о покупке полузащитника «Интера» Ашрафа Хакими.
«Летом мы будем укреплять состав команды, но не стоит ждать дорогих приобретений. У нас очень сильная и молодая команда с большим потенциалом, так что я не беспокоюсь за ее будущее. Не вижу необходимости в дорогих покупках. Мы хотим, чтобы за нас играли лучшие, но пандемийная реальность такова, что нужно помнить и о финансах», — приводит Goal слова Хайнера.
В сезоне-2020/21 Хакими провел 41 матч за «Интер», на его счету 7 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего марокканца в 50 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/bayern-president-hainer-rules-out-expensive-transfers-amid-links-/1ev0l9amddh751j7naoxj55jqb
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