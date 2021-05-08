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«Лейпциг» продлил контракт с Гулачи до 2025 года

06:58
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«Лейпциг» объявил о продлении контракта с вратарем Петером Гулачи.

Новое соглашение с 31-летним венгром действует до конца июня 2025 года.

В сезоне-2020/21 Гулачи принял участие в 44 матчах за «Лейпциг», из них 20 встреч он провел на ноль. Прежний контракт голкипера действовал до конца июня 2023 года.

5 мая сообщалось, что футболистом интересуется «Тоттенхэм».

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