«Лейпциг» продлил контракт с Гулачи до 2025 года
«Лейпциг» объявил о продлении контракта с вратарем Петером Гулачи.
Новое соглашение с 31-летним венгром действует до конца июня 2025 года.
Pete is staying! ?— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) May 7, 2021
Goalkeeper P?ter #Gul?csi has signed a two-year contract extension ??
?? #RBLeipzig pic.twitter.com/1Xqaf4AJRU
В сезоне-2020/21 Гулачи принял участие в 44 матчах за «Лейпциг», из них 20 встреч он провел на ноль. Прежний контракт голкипера действовал до конца июня 2023 года.
5 мая сообщалось, что футболистом интересуется «Тоттенхэм».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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