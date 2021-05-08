«Бавария» в 31-й раз стала чемпионом Германии
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Лейпциг» в матче 32-го тура чемпионата Германии — 3:2.
За два тура до конца бундеслиги в активе команды Юлиана Нагельсманна осталось 64 очка — это значит, что они никак не смогут обойти лидирующую в турнирной таблице «Баварию», в активе которой 31 очко.
Таким образом, мюнхенский клуб в 31-й раз становится победителем чемпионата Германии и в 9-й раз подряд.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю