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«Бавария» в 31-й раз стала чемпионом Германии

18:23
«Бавария» в 31-й раз стала чемпионом Германии. Фото AFP
«Бавария» в 31-й раз стала чемпионом Германии. Фото AFP
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Дортмундская «Боруссия» обыграла «Лейпциг» в матче 32-го тура чемпионата Германии — 3:2.

За два тура до конца бундеслиги в активе команды Юлиана Нагельсманна осталось 64 очка — это значит, что они никак не смогут обойти лидирующую в турнирной таблице «Баварию», в активе которой 31 очко.

Таким образом, мюнхенский клуб в 31-й раз становится победителем чемпионата Германии и в 9-й раз подряд.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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